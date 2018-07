Rinforzo importante per l'Udinese, che si regala Rolando Mandragora per il suo centrocampo. La società bianconera ha chiuso per l'arrivo del calciatore classe 1997, autore di una bellissima stagione al Crotone nonostante la retrocessione della società rossoblu in Serie B. Sono arrivati i primi due gol in Serie A per Mandragora e, a fine anno, anche la convocazione di Roberto Mancini in Nazionale con tanto di esordio nella gara contro la Francia. Ora una nuova avventura, all'Udinese, dopo il rientro alla Juventus per fine prestito. La società del patron Pozzo ha investito ben 20 milioni di euro per questo giovane centrocampista, rinforzando la squadra a disposizione di Julio Velazquez. La Juventus, però, non vuole perdere definitivamente il controllo su Rolando Mandragora e ha conservato un diritto di ricompra a 24 milioni di euro. Operazione ormai conclusa, per il centrocampista l'arrivo in città, le visite mediche e la firma. Poi l'inizio di una nuova avventura con la maglia dell'Udinese.

Battuta una concorrenza agguerrita

Alla fine i bianconeri l'hanno spuntata, ma tantissime squadre nelle ultime settimane avevano provato a prendere Rolando Mandragora dalla Juventus. In Italia, ma non solo. Innanzitutto il Genoa ha incontrato i bianconeri per provare a riportare il centrocampista classe 1997 nella squadra che lo aveva lanciato in Serie A giovanissimo. In quella stagione, al Genoa, c'era Gian Piero Gasperini, un altro che avrebbe volentieri ripreso Mandragora: ci ha provato con l'Atalanta, ma senza riuscirci. Infine, sul calciatore, c'era anche il Monaco, che avrebbe fatto un investimento importante su di lui. La Juventus, però, non avrebbe voluto perdere il controllo sul giocatore, una delle ragioni per cui l'Udinese alla fine ha avuto la meglio.