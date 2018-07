Primo approccio positivo

Tuttavia, la chiave per la buona riuscita dell’operazione, al di là dell’aspetto economico, è il “rispetto” dimostrato dai vertici della Juve. “La sintonia è totale con il presidente della Juventus, Andrea Agnelli. Ronaldo compirà 34 anni a febbraio ma i bianconeri sono pronti a mettere Torino ai suoi piedi, segno che non credono assolutamente che il giocatore sia in una fase calante della carriera. L'offerta inoltre presenta l'opportunità di giocare in un altro campionato di alto livello come quello italiano, con l'obiettivo di conquistare la Champions” prosegue Marca. Il quotidiano spagnolo, quindi, conclude: “Dunque, tutte le situazioni sembrano convergere per il passaggio di Ronaldo alla Juve. La società italiana vuole vendere Gonzalo Higuain e ha bisogno di una punta di riferimento. Per i bianconeri, il ciclo del Pipita sarebbe già finito e questo nuovo risvolto sarebbe straordinario per la squadra di Allegri. Cristiano è intrigato da questa possibilità, pur essendo consapevole che lasciare il Real Madrid sia un passo indietro. Ma ha fatto tutto ciò che poteva fare con questa maglia e invece in Italia può cominciare una nuova storia. Potrebbe vincere il suo sesto campionato con tre squadre diverse. Ora occorre che Juve e Real trovino l'accordo”.

Ronaldo già parla italiano

Nel caso in cui effettivamente dovesse concretizzarsi il trasferimento, Cristiano Ronaldo non avrebbe sicuramente problemi di lingua. Il portoghese, infatti, già capisce benissimo l’italiano e lo parla piuttosto bene. Quando Carlo Ancelotti allenava il Real Madrid, il giocatore gli chiedeva di parlargli in italiano quando possibile, per poter acquisire dimestichezza con la lingua. Di certo, è da escludere che già al tempo meditasse un trasferimento in Serie A, ma è probabile che volesse impararlo per questioni personali.