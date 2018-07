Nikola Kalinic è ben più di un’idea per l’Atletico Madrid. Il club spagnolo è interessato all’attaccante croato del Milan e ha superato la concorrenza del Siviglia. È cominciata la trattativa con i rossoneri e l’operazione potrebbe chiudersi già nei prossimi giorni. Tuttavia, i colchoneros hanno bisogno prima di concludere la cessione di Kevin Gameiro. Il giocatore al momento ha ricevuto diverse offerte che però non hanno incontrato il suo gradimento e la sensazione è che l’Atletico vorrebbe prima risolvere questa faccenda, per poi accelerare in modo definitivo per Kalinic. Ad ogni modo, le basi della trattativa sono state gettate, per l’attaccante che ha chiuso la stagione – prima in rossonero dopo l’esperienza alla Fiorentina – con 41 presenze e sole 6 reti. L’Atletico Madrid, dunque, potrebbe essere il modo migliore per rilanciarsi, anche dopo gli eventi del Mondiale che l’hanno visto escluso dalla nazionale a competizione in corso per non essere voluto subentrare nei minuti finali.