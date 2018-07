Il binario con Blomqvist



Eppure, in quell’Ajax dei miracoli, Reiziger era il terzino destro titolare del 4-3-3 con cui van Gaal aveva dominato in Patria, in Europa (Champions ’95, finale nel ’96 persa ai rigori contro la Juve), nel mondo (Intercontinentale ’95). Possibile fosse tanto scarso? Giunto a Milano alla corte di Tabarez, l’allenatore scelto per dimenticare Capello, vede il campo per la prima volta a metà novembre, esordio da titolare contro la Juventus di Lippi al posto di Christian Panucci. Completano la linea di difesa del Milan Costacurta, Baresi e Maldini: capite bene quanto stoni lì in mezzo il nome di Reiziger, eppure finisce 0-0.

Due settimane dopo, a Piacenza (con Reiziger alla sua seconda presenza in campionato), si chiude l’era Tabarez, rovesciato da una prodezza di Pasquale Luiso: il Sacchi-bis si trasforma in un’occasione d’oro per l’olandese, dato che la prima mossa di Arrigo consiste nel liberarsi di Panucci, “nemico” dell’allenatore e rivale di Reiziger per il posto sulla fascia destra. Un paio di partite da titolare (pari a Cagliari, sconfitta a Verona con l’Hellas) e anche Sacchi decide di trovare una soluzione alternativa, preferendo spostare Coco e poi addirittura Costacurta sulla destra piuttosto che rivederlo in campo. Finché non arriva il 6 aprile 1997, giorno di Milan-Juventus. Contro la squadra che l’aveva battezzato all’esordio, Reiziger torna titolare, e sarà la sua condanna. È un Milan ormai ai titoli di coda, con Baresi-Vierchowod coppia centrale da 74 anni in due, Blomqvist a completare quella che forse è la peggiore catena di destra mai vista in rossonero, il volenteroso Marco Simone a far coppia con lo sciagurato Dugarry in attacco. E Roberto Baggio in panchina, ovviamente.