Da L'Originale: Perez non vuole parlare con i giornalisti

Nella serata di lunedì, intanto, Florentino Perez sembrava disponibile a scambiare due battute con i giornalisti presenti al Santiago Bernabeu (per le celebrazioni dell'anno accademico 2018) ma poi ci ha ripensato. Questo testimonia la delicatezza di una situazione che raccomanda ogni tipo di prudenza e spiega anche le cautele della Juventus in questo momento. Con il giocatore i bianconeri hanno già trovato l'accordo ma non vogliono, appunto, disturbare la trattativa tra CR7 e il Real per il via libera alla cessione. Ci si aspetta il "sì" definitivo per chiudere entro la fine della settimana l'affare del secolo.