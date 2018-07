Calciomercato, tutte le trattative di oggi LIVE

Ecco cosa è successo lunedì

Il futuro di Cristiano Ronaldo si deciderà nelle prossime ore. Previsto un incontro fra Mendes e il Real Madrid, la Juve aspetta il via libera definito per fare l'offerta giusta. Il problema naturalmente non è l'accordo con il giocatore. Come sappiamo infatti la Juve non vuole disturbare il Real in questa trattativa e vuole essere sicura che l'offerta sia "giusta". La fiducia resta per un affare che – se tutto sarà confermato – sarà da 100 milioni netti al Real (circa 120 al lordo delle tasse) e 30 milioni netti per 4 anni al giocatore.

Il Milan si ritrova a Milanello mentre sono giorni importanti per conoscere il futuro del club. Mirabelli esclude categoricamente che Suso possa andare all'Inter ma spiega: "Dovremmo fare un mercato a saldo zero". Commisso è ancora in vantaggio per l’acquisizione del club, che di fatto è passato nelle mani del fondo Elliott. Inter e Napoli su Vrsaljko: considerando i tempi di recupero di Ghoulam, il Napoli cerca un esterno che possa giocare a destra e a sinistra: occhi su Darmian e Vrsaljko - per cui i nerazzurri sono in pole per quel che riguarda il croato. L’Atletico chiede una cessione a titolo definitivo. Passando al mercato romano, Monchi in conferenza ha spiegato che non è arrivata nessuna offerta per Alisson; ufficiale l’arrivo di Fuzato. Lazio, nelle prossime ore le visite di Acerbi mentre Felipe Anderson è più vicino al West Ham per 40 milioni. A Parigi presentato Buffon. Primo allenamento da giocatore del Psg, poi le parole in conferenza stampa: “Voglio dimostrare di essere ancora grande”. Al club francese piace anche Alex Sandro.

La Fiorentina pensa a Berardi, primi sondaggi col Sassuolo. Sampdoria, l’obiettivo per l’attacco è Defrel con il Jiangsu che si avvicina a Zapata. In arrivo il terzino brasiliano classe 1996 del San Paolo Junior Tavares. Si aggiungerebbe a Jandrei, portiere preso dalla Chapecoense. Il Genoa risponde con Romulo e Kouame, in arrivo anche Spinelli. Scatto Atalanta per Brignola, il Torino accoglie Meite’ e Bremer e saluta Barreca. Sassuolo, contatti per Guilherme chee De Zerbi ha già avuto a Benevento. Il Parma è pronto a ufficializzare Bruno Alves, che ha risolto il suo contratto con i Rangers e può ora firmare con i gialloblù con cui ha già svolto le visite. Pellissier ha rinnovato il suo contratto con il Chievo fino al 2019.