Un duello tutto italiano intorno al futuro di Sime Vrsaljko. Il terzino destro dell'Atletico Madrid, impegnato in questi giorni con la Croazia nel Mondiale in Russia, è infatti sempre un obiettivo dell'Inter di Luciano Spalletti ma nelle ultime ore è finito nel mirino anche del Napoli. Visto che i tempi di recupero di Faouzi Ghoulam potrebbero essere più lunghi del previsto, la società azzurra potrebbe cambiare strategia in merito alla tipologia di esterno da portare a Napoli: il direttore sportivo Giuntoli infatti potrebbe cercare sul mercato un giocatore capace di giocare sia a destra che a sinistra (caratteristiche queste che non rispondono in pieno ai profili di Lainer o Arias, altri nomi seguiti e trattati nei giorni scorsi). E il nome che piace al Napoli è proprio quello di Sime Vrsaljko: per far partire il calciatore però l’Atletico Madrid chiede una cifra importante e soprattutto sarebbe disposto a privarsi del croato solo a titolo definitivo. Altro nome che piace alla società azzurra è quello di Matteo Darmian, esterno del Manchester United.

Nodo formula, ma l’Inter resta in pole

Sime Vrsaljko è dunque un profilo valutato con attenzione dal Napoli, ma sul giocatore al momento in vantaggio resta l'Inter: i contatti tra i nerazzurri e l'agente del calciatore sono costanti per capire i costi dell’ingaggio, poi ovviamente ci sarebbe da trovare un accordo con l'Atletico. Con l'Inter che prepara un'offerta simile a quella che ha convinto il Sassuolo a privarsi di Politano: prestito oneroso molto alto con diritto di riscatto – questa l'unica strada che può percorrere al momento la società nerazzurra – resta da capire se l'Atletico, pronto a privarsi del giocatore solo a titolo definitivo, accetterà o meno la formula.