Affare Cristiano Ronaldo che ruba la scena estiva nel calciomercato della Juventus, ma intorno al mondo bianconero sono diverse le operazioni alle quali si sta lavorando sia in entrata che in uscita. In attesa di capire quale sarà il futuro di Gonzalo Higuain che potrebbe finire sul mercato in caso di arrivo di Cristiano Ronaldo, la società bianconera farà i conti nei prossimi giorni con il desiderio del Paris Saint-Germain di acquistare Alex Sandro. La società francese infatti ha messo nel mirino il terzino sinistro brasiliano: resta adesso da capire che tipo di offerta presenterà il Paris Saint-Germain e quale saranno le intenzioni della Juventus. La linea bianconera è sempre stata quella di non voler cedere i suoi giocatori più importanti, sempre che non siano gli stessi calciatori a chiedere di essere ceduti: attesi dunque giorni importanti sul fronte Alex Sandro. Il Paris Saint-Germain è intenzionato a fare sul serio e a breve presenterà un'offerta alla Juventus per il calciatore classe 1991: con i francesi che dopo Buffon hanno messo nel mirino un altro calciatore bianconero.