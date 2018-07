Anche se è spesso stato una riserva, Felipe Anderson ha trovato il modo di rendersi importante anche nella sua ultima stagione alla Lazio.

Anche per caratteristiche, Correa è più simile a Felipe Anderson che a Luis Alberto o Milinkovic-Savic. Gioca prevalentemente da esterno, anche se può comunque occupare ogni posizione sulla trequarti, e nell’amichevole giocata dal Siviglia contro il Benfica è stato addirittura schierato da Pablo Machín, nuovo allenatore del club andaluso, come esterno a tutta fascia a destra. Ovvero il ruolo che Simone Inzaghi aveva ritagliato per Felipe Anderson nella stagione 2016/17, quella in cui il brasiliano aveva portato a maturazione il suo talento arricchendolo con aspetti del gioco fino a quel momento poco esplorati. In particolare una maggiore attenzione alla fase difensiva e alle pause in fase di possesso per aiutare la squadra a risalire il campo.

Correa resta comunque un profilo molto diverso da Felipe Anderson. Fisicamente innanzitutto: l’argentino è più alto e pesante, tanto che in Nazionale il suo ex allenatore al Siviglia, Sampaoli, lo ha schierato da centravanti. Pur mantenendo un gran controllo della palla anche in velocità, Correa è meno straripante di Felipe Anderson quando parte in conduzione, non riesce ad avanzare palla al piede con la stessa facilità del brasiliano, che nei suoi anni in Italia è stato sicuramente tra i migliori in questa specialità. Correa è meno verticale e quindi meno pericoloso in transizione, ma è a suo agio negli spazi stretti, potendo contare su un gran controllo della palla e uno spunto sul breve che lo rende un problema per i difensori quando è in isolamento, e gli permette di conservare il possesso anche in situazioni complicate, circondato da avversari.

Il vero dilemma riguarda l’efficacia del suo gioco. Nell’ultima stagione, Correa e Felipe Anderson hanno collezionato lo stesso numero di presenze in campionato (21), con un minutaggio quasi identico, di poco superiore ai 1000 minuti. Il brasiliano è riuscito a segnare 4 gol e a servire 7 assist, Correa si è fermato ad appena un gol e un assist, mettendosi in mostra soprattutto nel percorso che ha portato il Siviglia fino alla finale di Coppa del Re. L’argentino ha segnato 5 volte in 8 partite, è stato decisivo con il gol realizzato sul campo dell’Atlético Madrid ai quarti, ma per il resto ha distribuito le sue reti ad avversarie di basso livello: due club di categorie inferiori come il Cartagena e il Cádice, e poi il Leganés in semifinale.

Il suo inserimento e lo spazio che riuscirà a conquistarsi dipenderà dalla presenza di Milinkovic-Savic e Luis Alberto, ma Simone Inzaghi dovrà innanzitutto riuscire a tirar fuori le potenzialità finora inespresse per portare la produzione offensiva di Correa al livello dei giocatori che è chiamato a sostituire.

Cosa aggiunge Badelj

Milan Badelj è stato forse lo svincolato più ambito della Serie A. Le voci di mercato lo hanno avvicinato a praticamente tutte le squadre italiane di prima fascia, ma anche ad alcuni club esteri (si è parlato di Zenit e Sporting). Alla fine, però, il croato ha firmato per la Lazio.

Badelj era tra i convocati della Croazia per i Mondiali, ma non ha contribuito granché al percorso che ha portato Modric e compagni fino alla finale. Una presenza da titolare, a qualificazione già acquisita, contro l’Islanda durante la fase a gironi, partita nella quale ha segnato un gol, e due spezzoni da subentrato ai supplementari contro Danimarca e Inghilterra. Pur assicurando un’esecuzione veloce e pulita che non facesse perdere qualità all’impostazione croata, il CT Dalic lo ha retrocesso a riserva del trio di centrocampo composto da Brozovic, Modric e Rakitic, più raffinati di Badelj per tecnica e visione di gioco.