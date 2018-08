Regalare a Carlo Ancelotti un terzino forte e affidabile, questo l’obiettivo numero uno del Napoli sul mercato. Continua a muoversi la società del presidente Aurelio De Laurentiis, sempre alla ricerca del profilo giusto per rinforzare il reparto arretrato. Diversi i giocatori valutati, ma in cima alla lista dei dirigenti azzurri in questo momento c’è Matteo Darmian, per il quale c’è anche stato un contatto con gli agenti nella giornata di martedì. Il Napoli in queste ore sta cercando di forzare per trovare un accordo con il Manchester United per l’italiano classe ’89: Darmian è la prima scelta, si lavora ad un prestito importante. Non mancano però le alternative.