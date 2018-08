Calciomercato, tutte le trattative del 2 agosto

Ecco cosa è successo mercoledì

È stato il giorno del maxi affare tra Juventus e Milan. Gonzalo Higuain è a Milano per le visite mediche che sosterrà con Mattia Caldara, mentre Leonardo Bonucci farà i test con la Juve a Torino. Un trittico sistemato, con il Pipita e il difensore classe 1994 in bianconero e l'ormai ex capitano rossonero che torna dove è diventato uno dei migliori centrali italiani. L'Inter ha ufficializzato Sime Vrsaljko e sogna un altro croato: Luka Modric. Primi contatti con l'agente ed è possibile un incontro tra il centrocampista e Florentino Perez per parlare della sua situazione al Real Madrid. Il Napoli spinge per Matteo Darmian e cerca di chiudere per Ochoa, mentre la Roma è impegnata nella tournée americana in attesa di capire se arriverà un esterno offensivo. A centrocampo si pensa a Tonali come investimento per il futuro. Castan ha risolto il contratto. La Lazio ha ufficializzato Correa e Badelj, mentre il Genoa, chiuso Favilli, ha praticamente definito anche l'arrivo di Lisandro Lopez dal Benfica. L'ex Inter arriva in prestito con diritto di riscatto a 3 milioni di euro. Il Sassuolo ha definito l'affare Brignola, mentre in Serie B vanno Bandinelli e Ricci. All'estero, il Barça ha ceduto Digne all'Everton.