Florentino Perez non ha avuto bisogno di "parare" le domande su Modric, in occasione della conferenza stampa per la presentazione del portiere belga Courtois. Non c'è stato bisogno perché ha parlato solo lui: "Abbiamo una squadra fortissima e puntiamo su ognuno di questi giocatori. Crediamo fortemente in questa squadra. Tutti sono pronti alla sfida per vincere ancora. La strategia è di una squadra che abbia i migliori giocatori al mondo, della Spagna e una cantera che deve darci ancora soddisfazioni. Negli USA avete visto il livello di questa squadra e abbiamo visto cosa rappresenta il Real nel mondo. Lavoreremo ancora intensamente per migliorare questa squadra con acquisti come Thibaut Courtois". Nonostante questa sorta di muro, l'Inter non molla la pista Luka Modric. Sarà decisivo l'incontro tra il croato e Florentino Perez, previsto per venerdì.