As: "Per Modric occasione irripetibile"

"Per Modric una chance irripetibile di firmare il suo ultimo grande contratto della carriera. E le condizioni fiscali in Italia sono più favorevoli rispetto a quelle spagnole, come dimostrato anche dal trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juve. Una volta archiviato l'arrivo di Courtois, al Real dovranno per forza di cose affrontare il tema Modric e risolverlo. L'unica via per trattenerlo è quella di migliorare il suo contratto. Senza il croato in squadra, aumenterebbero notevolmente le responsabilità per Kroos"