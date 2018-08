Inter, il sogno Luka Modric si allontana sempre di più. Dopo aver inseguito per tanto tempo il fenomeno del Real Madrid, i nerazzurri sembrano proprio essere costretti a gettare la spugna. Il croato, infatti, è destinato a restare nei Blancos, nonostante i suoi agenti - forti anche del doloroso KO in Supercoppa della squadra di Lopetegui contro l'Atletico Madrid - abbiano provato fino alla fine a spingere per una sua cessione già in questa finestra di calciomercato. Così, dunque, non sarà, anche e soprattutto per la strenua resistenza di Florentino Perez, che non ha mai avuto in mente l'idea di privarsi di uno dei suoi gioielli più luminosi. Neanche dopo che, nella giornata di giovedì, ha incontrato per l'ennesima volta i procuratori del giocatore classe 1985, approdati in Spagna per chiedere di liberare il loro assistito e di rispettare il patto esistente tra le parti. Florentino, dal canto suo, ha continuato a fare muro, spegnendo così le ultime speranze nerazzurre.

Modric su Instagram: "Hala Madrid"



A chiudere definitivamente la porta ci ha poi pensato nella serata di giovedì lo stesso Modric, che su Instagram è tornato a "tifare" Real dopo un periodo di silenzio e dopo l'amara sconfitta di Tallinn in Supercoppa: "Rialziamo subito la testa e continuiamo a lavorare come abbiamo sempre fatto. Forza Real" ha scritto, ponendo di fatto la parola fine sulla telenovela che lo ha visto protagonista nelle ultime settimane.