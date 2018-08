Tra i quattro super acquisti della finestra di mercato spunta infatti Arturo Vidal, dichiarato desiderio di Luciano Spalletti per il centrocampo nerazzurro eppure prelevato dal Barcellona. Nient’altro che uno scherzo quello della Roma, tweet accompagnato dalla frase "La Serie A è tornata e non solo per i nuovi volti in campo: la creatività dei fan è il livello successivo". Autore del cinguettio è Paul Rogers, apprezzatissimo capo digital e social media della Roma con un passato al Liverpool. Peccato che qualcuno non abbia colto l’ironia rispendendo al mittente la leggerezza del post, accusando il profilo giallorosso di "non sapere trollare" e ricordando la vicenda Malcom. Un assist troppo facile per i colleghi social dell’Inter, ecco perché i nerazzurri hanno piuttosto replicato con una faccina perplessa e un appunto di mercato: se Pastore è il colpo di Monchi, Radja Nainggolan diventa il fiore all’occhiello delle trattative nerazzurre. Guarda caso un fedelissimo di Spalletti dalla lunga trafila alla Roma con oltre 200 gare disputate. Una risposta altrettanto divertente e graffiante nell'ironia social alimentata dai big di mercato.