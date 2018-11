Il rinnovo era nell’aria, era stato lo stesso Iago Falque ha confermare in una conferenza stampa l’imminenza dell’accordo raggiunto col Torino pochi giorni fa. L’ufficialità era soltanto questione di tempo, poco: il presidente del club, Urbano Cairo, ha comunicato con un post su Instagram l’avvenuta firma del contratto. “Con Iago Falque per il rinnovo del contratto fino al 2022. Iago grande giocatore e grande persona!” si legge nella didascalia della foto, che ritrae i due mentre si stringono la mano davanti ai documenti appena siglati. Dunque, lo spagnolo sarà granata per altri quattro anni, a partire dalla stagione in corso.

Iago Falque sempre protagonista

L’arrivo di Simone Zaza al Torino poteva far immaginare un ruolo secondario per Iago Falque, che invece ha saputo confermarsi nonostante l’aumento della concorrenza nel reparto. Lo spagnolo ha segnato due reti, dando sempre un apporto importante per i risultati raggiunti finora dalla squadra di Walter Mazzarri. Fondamentale è la sua duttilità: in più occasioni è stato schierato sia da esterno che da seconda punta.