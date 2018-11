Solo 13 gol in 76 presenze con la maglia del Torino, squadra che nel 2014 aveva sborsato 3 milioni di euro allo Young Boys prima di destinarlo negli Stati Uniti tre anni più tardi. Inizialmente in prestito all’Atlanta United, Josef Martinez è diventato una superstar nella Major League Soccer tanto da garantire una plusvalenza ai granata dopo l’acquisto pari a 4,5 milioni. Miracoli del calcio d’Oltreoceano, d’altronde l’attaccante venezuelano vanta la bellezza di 53 reti in 58 gare complessive in rossonero ovvero la società iscritta al campionato a stelle e strisce dal 2017. In panchina siede l’ex Barcellona e Ct argentino Gerardo Martino, ai gol provvede lo scatenato Martinez insieme agli altri sudamericani Barco e Almiron. Già, perché il saldo dell’ex Toro nella MLS è da record: superato il primato precedente nella regular season, Josef ha accumulato ben 31 centri prima dell’impatto nei playoff dove si sta ripetendo ad altissimi livelli.