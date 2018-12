Dopo 'Il Codice Paratici', un altro avvincente viaggio nel mondo dei direttori sportivi italiani. Gianluca Di Marzio ha intervistato il dirigente dell'Inter nello speciale che andrà in onda su Sky Sport nella giornata di domenica 30 dicembre, affrontando diversi argomenti compreso quello relativo al sogno di portare il croato Luka Modric a vestire il nerazzurro la scorsa estate. "Non ci credevo fino in fondo, ma allo stesso tempo non vedevo perché non sognare", le parole pronunciate da Ausilio in un'anticipazione dell'intervista. Il ds dell'Inter svela poi alcune fasi della trattativa con i procuratori del croato: "Io mi limitai a dire 'Signori, noi siamo qua. Se è vero che quello che dite è realizzabile parlatene con il Real Madrid e fateci sapere'. Noi non ci siamo sentiti neanche di iniziare una trattativa perché sapevamo quelle che erano le nostre possibilità". Affare sfumato la scorsa estate, ma chissà che l'idea Modric non si possa ripresentare anche in futuro: "Se quella relativa al croato può tornare buona come ipotesi per il futuro o se ormai si tratta di un sogno finito? Parliamo di giocatori così importanti, con così tanta qualità… Oggi nel calcio non puoi mai dire mai a niente", ha ammesso Ausilio.

'Il Codice Ausilio': gli appuntamenti su Sky

Lo speciale in versione integrale sarà trasmesso da Sky Sport 24 domenica 30 dicembre alle 13.45, alle 15.45 e alle 19.15.