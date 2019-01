Il “no” secco giunse da Rimini, dove il presidente Berlusconi era impegnato nel tradizionale meeting estivo di CL (Comunione e Liberazione, non Champions League). “Nesta al Milan? Non è possibile. Nel calcio siamo arrivati a livelli che davvero non hanno più nulla di economico e morale”. Pochi giorni dopo, arrivò l’annuncio, al termine della classica telenovela estiva: Alessandro Nesta lasciava la Lazio per diventare un giocatore del Milan. La chiamiamo “Segreti e bugie?”.

Il bilancio del bar Sole

A tutto c’è una spiegazione, e anche Galliani diede la sua, pungolato dai tanti che gli ricordavano il suo fresco invito ai club di A, in qualità di presidente della Lega, a un mercato più morigerato, con un occhio – meglio due – sempre al bilancio. Bilancio: è la parola-chiave, già nell’estate 2002.

Galliani inizia a pronunciarla il 12 agosto, nella piazzetta di Porto Rotondo, quando afferma categorico: “Nesta costa troppo, non è compatibile con il nostro bilancio”. Sergio Cragnotti, presidente della Lazio, gli ha appena chiesto 45 milioni per la sua bandiera, uno dei pochi difensori in grado di cambiare il volto a una squadra. Non a caso, con la Lazio in difficoltà economica e bisognosa di venderlo, c’è la processione di club pronti a offrire il loro aiuto. Il primo a muoversi, appena finito il campionato, era stato Moggi. Affare possibile, tanto che Del Piero, a fine mercato, dichiarerà: “Mi aspettavo di trovare alla Juve o Nesta o Cannavaro”. A spartirsi le due colonne della Nazionale saranno invece Milan e Inter. La stessa Inter, prima di virare su Cannavaro (su cui invece erano in vantaggio i rossoneri), aveva inseguito a lungo Nesta, graditissimo a Cuper (“O Nesta o nessuno. Solo con lui si può fare il salto di qualità”). Persino Totti si era sbilanciato con un’ipotesi da rivoluzione di piazza: “Nesta alla Roma? Cosa lo impedisce?”. Alla fine, il tentativo di Galliani: l’incontro in Sardegna con Cragnotti, la richiesta di 45 milioni, l’offerta di 35 e due ore di colloquio, iniziato ai tavolini del Bar Sole e proseguito nella villetta dell’ad rossonero, servite soltanto a far scendere le pretese della Lazio a 43,5 milioni.