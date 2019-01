In passato ha rifiutato la corte dell’Atletico Madrid, adesso potrebbe ripartire dal Turchia. Simone Scuffet, portiere classe 1996 di proprietà dell'Udinese, potrebbe infatti difendere i pali del Kasimpasa, club attualmente in lotta per le prime posizioni in Super Lig, in questa seconda parte di stagione. La società turca ha presentato un'offerta di prestito secco per il portiere italiano, con Scuffet – retrocesso ormai al ruolo di vice Musso dopo un avvio di campionato da titolare – che ha già detto sì alla proposta e spinge affinché l'operazione vada a buon fine. Tutto però dipenderà dalla volontà dell'Udinese: la società bianconera infatti non ha ancora dato il via libera al trasferimento, provocando qualche malumore nel club turco. Il Kasimpasa ha fissato la deadline per la giornata di domenica, poi – in caso di mancata risposta da parte dell'Udinese – abbandonerà definitivamente la pista (già avviati i primi contatti cautelativi con il secondo portiere della Dinamo Kiev).