Le lancette corrono: mancano pochi giorni al termine del calciomercato. Chi resta molto attivo è il Parma, che sta provando a piazzare gli ultimi colpi per completare la rosa a disposizione di Roberto D’Aversa. Se Ciciretti potrebbe andare in Serie B (è vicino all’Ascoli), Omar El Kaddouri è pronto a vestire gialloblù: il classe 1990, che ha giocato in A con le maglie di Napoli, Empoli e Torino, tornerà in Italia dopo l’esperienza di un anno e mezzo in Grecia con la maglia del PAOK di Salonicco, squadra con cui ha segnato 4 gol in 45 partite. Affare che si è sbloccato proprio nelle ultime ore, il via libera del club greco arriverà domenica prossima, dopo la gara di campionato contro l’OFI Creta, quando El Kaddouri raggiungerà l’Emilia per firmare il nuovo contratto.

Bologna, De Maio passa all’Udinese

Affare fatto anche per l’Udinese, che ha trovato in Sebastian De Maio la pedina per rinforzare la sua difesa. Il francese è pronto a lasciare il Bologna, con l’operazione che dovrebbe concludersi nelle prossime ore: dopo le 6 presenze in campionato in questa stagione, il difensore 31enne vestirà bianconero: la formula del trasferimento in Friuli sarà quella del prestito con obbligo di riscatto, legato a un determinato numero di presenze. Il Bologna vorrebbe sostituire De Maio con Martin Caceres della Lazio, anche se l'affare sembra al momento in salita.



Viviani al Frosinone

Sul mercato si muove anche il Frosinone, a caccia di rinforzi per recuperare punti importanti in funzione della salvezza. Il club ciociaro ha chiuso nella serata di mercoledì la trattativa con la Spal per portare in gialloblù Federico Viviani: il centrocampista, mai utilizzato da Leonardo Semplici nel girone di andata, ha già superato le visite mediche a Villa Stuart. Marco Baroni è pronto ad accogliere anche Marcello Trotta, in uscita dal Sassuolo.