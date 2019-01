Ultimi giorni di mercato che si prospettano particolarmente intensi per l’Inter. Soprattutto per quanto riguarda la difesa, in particolare il ruolo di terzino destro. I nerazzurri, infatti, hanno messo gli occhi su Cedric Soares, esterno classe 1991 del Southampton. Il portoghese, pilastro imprescindibile nell’undici di Raplh Hasenhuttil, fin qui ha collezionato 22 presenze sommando tutte le competizioni. L’obiettivo dell’Inter resta quello di regalare a Spalletti un rinforzo in una zona del campo in cui Sime Vrsaljko, a causa di problemi fisici e di ambientamento, non sta riuscendo a offrire le giuste garanzie. Solo 8 partite dal 1’ per il croato, numeri che hanno spinto i nerazzurri a sondare anche Darmian, con l’esterno classe 1989 che fatica a trovare spazio allo United. Ma Soares potrebbe rappresentare la vera sorpresa del mercato di gennaio dell’Inter. Trattativa fra i due club in corso e anche in stato avanzato, con l’intesa che potrebbe essere raggiunta già nelle prossime ore.

Chi è Cedric Soares

Campione d’Europa nel 2016 con il Portogallo, cedric Soares è un giocatore di grande esperienza internazionale. Si tratta di un terzino destro dotato di buona velocità e che sa fare molto bene entrambe le fasi di gioco. E’ cresciuto nelle giovanili dello Sporting Lisbona, debuttando in Europa League nel novembre del 2010. Nel giugno del 2015 è passato al Southampton per sei milioni di euro, firmando un contratto di quattro anni. Nonostante sia nato in Germania, Soares ha deciso di giocare per la nazionale portoghese, dove ha giocato fin dall’Under 16.