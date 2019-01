“Qui ci vogliono tre cappotti e due cappelli per andare in giro!”. Di Milano gli fa paura solo il freddo, quando atterra sul pianeta Inter invitato dall’alieno Ronaldo. Oggetto non volante e non identificato, Gilberto da Silva Melo – più semplicemente Gilberto – sbarca tra noi nel gennaio del 1999, scoprendo un inverno a cui non è abituato in Brasile. Ne farà tante altre, di scoperte sensazionali, a partire dallo stile di gioco italiano al quale non si adatterà mai.

Ci manca solo che, ammirando il prato di San Siro, commenti “Ma come sono grandi i campi qui!”, battutaccia sulla falsariga di quelle che circolavano all’epoca quando si scoprì che l’ultimo acquisto di Massimo Moratti, fino a tre anni prima, giocava a futsal, quello che noi chiamiamo “calcetto” con aria di sufficienza, immaginandolo sport per ex-sportivi con grande tecnica ma poca voglia di sudare. Al primo stop di suola di Gilberto, tutti in brodo di giuggiole: “Si vede che questo giocava a calcetto!”. Quando poi, due minuti più tardi, si perde l’uomo alle spalle e lo lascia sfilare senza inseguirlo, sempre gli stessi: “Si vede proprio che questo giocava a calcetto!”. In realtà il povero Gilberto sperava di fare della sua esperienza in altri campi (più piccoli) un punto di forza, quando affermava di sapere che “in Italia è tutto più rapido, non hai tempo di alzare la testa e di pensare la giocata, perché altrimenti hai perso palla. Ma in questo il futsal mi aiuterà”.