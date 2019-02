Slitta a giugno l’annuncio ufficiale del trasferimento di Hamed Junior Traoré, centrocampista classe 2000, che la Fiorentina ha acquistato dall’Empoli nella scorsa sessione di calciomercato. L’accordo prevede la permanenza in azzurro del giocatore fino al termine della stagione, quando poi sarà a disposizione del club viola. Tuttavia, la comunicazione dell’avvenuto acquisto non è stata ancora eseguita perché non è stato possibile completare tutti gli accertamenti medici disposti dalla Fiorentina e dunque il contratto non è stato ancora depositato. Ciò ad ogni modo non mette in discussione l’intera operazione, che le due società sono sempre intenzionate a concludere qualora l’esito degli ulteriori esami clinici risultasse positivo. Inoltre, è da precisare che Traoré non ha alcun problema di idoneità sportiva, dal momento che è regolarmente convocato per gli impegni ufficiali dell’Empoli; eventuali riduzioni di impiego sono da ricondurre soltanto a motivi tecnici.

La stagione di Traoré

Nonostante la giovanissima età, Traoré ha già disputato 21 gare in stagione (20 in campionato e una in Coppa Italia), totalizzando oltre 1.300 minuti giocati. È cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, che l’ha ceduto alla Fiorentina per 12 milioni di euro. Il centrocampista ha firmato un contratto che lo legherà ai viola fino al 2023.