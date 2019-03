EMPOLI-PARMA 3-3

13' Gervinho (P), 18' Dell'Orco (E), 45+1' Rigoni (P), 59' rig. Caputo (E), 82' Bruno Alves (P), 91' aut. Bruno Alves (P)

Tre svantaggi, tre rimonte. L’Empoli non molla mai e recupera un punto prezioso nello scontro diretto con il Parma. Il 3-3 finale matura solo al 91’, con l'autogol di Bruno Alves (su tiro di Silvestre), dopo una serie di botta e risposta che rendono spettacolare il pomeriggio del Castellani. La formazione di casa domina il campo, ma pecca di precisione e idee negli ultimi 16 metri, dimostrandosi al contrario troppo fragile in difesa. Il Parma infatti, senza troppi sforzi, colpisce ogni volta che si presenta in zona offensiva. Gli emiliani, tuttavia, confermano le difficoltà palesate nelle ultime settimane e non riescono mai a difendere il vantaggio, neanche quando Bruno Alves all’82’ sembra indirizzare in modo irreversibile la partita. Il punto ottenuto permette alla fine a D’Aversa di salire a quota 30 punti e smuovere leggermente la classifica che, nonostante l’orgoglio messo in mostra, non tiene affatto al sicuro la squadra toscana, al momento in vantaggio di sole 4 lunghezze sul terzultimo posto occupato dal Bologna.

Altalena di emozioni

Il match è molto vivace fin dalle prime battute, con Farias bravo ad impegnare due volte Sepe. Alla prima occasione utile, però, è il Parma a passare. Gli emiliani battono velocemente un calcio di punizione e sorprendono la difesa di casa, con Gervinho che si presenta davanti a tu per tu con il portiere, lo salta e deposita in rete a porta vuota. L’Empoli non si scompone e trova l’immediato pareggio con il primo centro in A di Dell’Orco che si fa trovare al posto giusto sul rasoterra di Farias e firma il parziale 1-1. La squadra di Iachini continua a fare la partita e si stabilizza costantemente nella metà campo offensiva, ma non riesce a trovare il guizzo giusto per impensierire il portiere gialloblù. Il Parma è meno propositivo, ma dimostra sempre di poter essere pericoloso in contropiede e in chiusura di primo tempo si riporta avanti nel punteggio. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Bruno Alves calibra un cross perfetto sul palo lontano, dove c’è Rigoni a raccoglierlo e a trasformarlo in oro con un colpo di testa chirurgico. I toscani escono dagli spogliatoi con il piede sull’acceleratore e, dopo aver messo alle corde gli emiliani, raggiungono il momentaneo pari all’ora di gioco. Gagliolo atterra Caputo in area e dal dischetto il bomber dell’Empoli non sbaglia, siglando la 12^ rete in campionato. La formazione di casa crede alla vittoria e continua il forcing alla ricerca della rimonta. Krunic inizia un personale duello con Sepe, ma nei tre tentativi costruiti in pochi secondi non trova mai la gioia del gol. I ragazzi di D’Aversa, invece, si dimostrano cinici come non mai e a pochi minuti dal termine trovano il terzo vantaggio dell’incontro: Kucka colpisce al volo e la deviazione sotto porta - di ginocchio - di Bruno Alves devia la palla in rete. L'arbitro Di Bello annulla inizialmente per fuorigioco su indicazione dell'assistente, ma il VAR corregge la decisione e convalida il gol. Sembra il colpo decisivo per mettere ko l’Empoli, ma la squadra di Iachini dimostra una straordinaria tenacia e al 91’ realizza il definitivo pari con la girata vincente di Silvestre, al termine di una lunga azione, che Alves devia nella propria porta. È questo il gol che chiude la sfida e consegna un punto a testa alle due squadre, più comodo in ottica classifica al Parma ma che, viste le dinamiche, vale una boccata d’ossigeno importante per i padroni di casa, ora a +4 sulla zona retrocessione.

TABELLINO

EMPOLI (3-5-2): Dragowski, Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Acquah (64' Traoré), Bennacer, Krunic, Pasqual (87' Oberlin); Farias (84' La Gumina), Caputo. All.: Iachini

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Kucka, Rigoni, Barillà (90' Gazzola); Gervinho, Inglese, Siligardi (71' Biabiany). All.: D'Aversa

Ammoniti: Dragowski (E), Kucka (P), Gervinho (P), Iacoponi (P)