"Orgoglioso del rinnovo. Ho fatto solo, senza agente"

Lo stesso Milan Skriniar è stato intervistato, pochi minuti dopo la notizia del rinnovo, dal nostro Andrea Paventi: "Sono molto contento di aver prolungato il contratto con l’Inter e orgoglioso di vestire questa maglia nei prossimi anni”. In controtendenza rispetto a tanti colleghi, il difensore nerazzurro ha prima trattato, e poi firmato, da solo. Senza l’aiuto di un agente: "Si è vero. Ho interrotto contratto con il mio vecchio procuratore. Ho firmato il contratto personalmente con l’Inter". Gli obiettivi per il futuro, ora, sono importanti: "Vogliamo fare il salto di qualità. In questa stagione ci manca una vittoria per qualificarsi per la Champions. Prima raggiungiamo l’obiettivo, dall’anno prossimo, poi, dobbiamo pedalare sin dall’inizio al cento per cento e provare ad arrivare più in alto possibile".

Il suo adattamento veloce

Sin da subito, Skriniar si è preso il posto in difesa, e non l’ha mollato più: "Ero un po’ sorpreso l’anno scorso. Ogni tanto nel calcio va tutto di fretta, ogni tanto piano. Io sono stato subito fortunato. Dalle prime partite già, in cui ho fatto bene, tifosi, società e mister mi hanno dato grande fiducia. E da allora ho giocato tutte le partite". Per finire la stagione, manca la firma aritmetica sul raggiungimento della qualificazione in Champions per la prossima stagione: "In Serie A non è mai una partita facile. Vogliamo vincere già contro il Napoli, poi possiamo stare tranquilli. Dall’anno prossimo vogliamo accorciare la distanza dalla Juve. Da me e De Vrij sono arrivati pochi gol? Sì, Stefan ha fatto due gol, io nemmeno uno. Sto aspettando questo gol che mi può aiutare tanto. Ci sono ancora due partite".