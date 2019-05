È entrato in campo al 73' e sette minuti dopo ha segnato il gol del 3-3, su punizione, fissando il risultato nell'ultima partita stagionale all'Olimpico, giocata contro il Bologna. Sergej Milinkovic-Savic, fresco del premio ricevuto dalla Lega Serie A come miglior centrocampista, ha chiuso l'annata nel migliore dei modi: gol decisivo in finale di Coppa Italia e un'altra perla nell'ultimo Monday Night del campionato 2018/19. Al triplice fischio, interrogato ai microfoni di Sky Sport da Matteo Petrucci, il serbo ha risposto alle domande sulla serata e sul suo futuro, essendo costantemente un uomo-mercato: "Siamo tutti contenti della partita di mercoledì e poi oggi abbiamo dato il massimo, abbiamo fatto 3-3, preso un punto e la chiudiamo bene qui a casa. Anche l'anno scorso si parlava tanto di me, che sarei andato via, però sono rimasto. Ancora adesso sento parlare ma io ho firmato un nuovo contratto, ho ancora 4 anni. Vediamo".