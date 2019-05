Napoli al lavoro in vista della prossima stagione, in attesa di chiudere il campionato con la sfida di Bologna. Gli azzurri guardano in casa Atalanta e, dopo Josip Ilicic, hanno trovato l'accordo anche con Timothy Castagne. C'è l'intesa tra la società del presidente De Laurentiis e l'esterno belga per un quinquennale a 1,5 milioni a stagione. Resta ora da convincere l'Atalanta, con cui il Napoli dovrà discutere anche della questione riguardante Josip Ilicic. In caso di addio di Castagne, i nerazzurri avrebbero già individuato il sostituto: sarebbe Manuel Lazzari l'obiettivo numero uno per la fascia.

I numeri di Castagne

Cresciuto dal Genk e lanciato dallo stesso club belga nel grande calcio, l'esterno classe 1995 è arrivato nell'estate del 2017 in Italia. Una delle tante scommesse vinte dall'Atalanta, che ha investito per Castagne una cifra intorno ai 6 milioni di euro. Preso per raccogliere l'eredità di Andrea Conti, trasferitosi nella stessa sessione di calciomercato al Milan, il belga ha dimostrato di potersi adattare con gli stessi risultati anche a sinistra, nonostante sia destro naturale. Tant'è che Gasperini lo ha utilizzato maggiormente sulla corsia mancina, vista l'esplosione di Hateboer dall'altro lato. Nella prima stagione Castagne ha collezionato 20 presenze in campionato, quest'anno invece ha giocato 27 partite segnando 4 gol e fornendo 3 assist. Ora una possibile, grande opportunità nel Napoli di Carlo Ancelotti.