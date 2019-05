Gasp: "Scelta fatta da tempo"

"Il contratto già c'era, la scelta era sta già fatta in passato e questo era solo un momento di fine stagione in cui la squadra ha ottenuto un risultato straordinario e quindi era giusto ripercorre un po' quella che è stata la stagione e mettere le basi per la prossima, perché l'Atalanta è sempre più in alto e ha bisogno di organizzarsi sempre meglio. E in questo la società è bravissima", ha detto Gasperini in un'intervista sul sito ufficiale del club.



I tifosi sognano



"Poi bisogna cercare di farli durare il più a lungo possibile i sogni - ha aggiunto -. E questo è lo scopo di tutti. Sono stati raggiunti risultati straordinari, la società cresce sotto ogni aspetto. Stadio, strutture e serviva mettere le basi per quella che sarà la squadra. E il fatto che Luca Percassi sarà ancora più coinvolto nella società, dà il segnale di come tutto potrà andare ancora meglio".



Il momento top della stagione

"Quello dell'altra sera a Reggio Emilia è stato il punto più alto della stagione. Siamo andati in crescendo negli ultimi anni ma questo è un grande traguardo per tutta la città".

La partita che le resta nel cuore?

"Qui è più difficile fare una classifica, perché sono state molte. Il primo anno con il Napoli è stata la gara della svolta che ha permesso una lunga cavalcata. Le vittorie sono state veramente tante e sempre in crescendo".



I tifosi

"Anche sotto questo aspetto Bergamo è un bel modello. Quello che hanno fatto in questi anni, seguendoci ovunque e ottenendo un riconoscimento da parte di tutti. Rappresenta un successo straordinario e anche questo rappresenta Bergamo".



Cosa pensa ora Gasperini?

"Felice e contento. Non ci sarà tanto tempo per le vacanze, ma questo per fortuna perché alla fine mi piace lavorare e pensare già alla prossima stagione, e che potremmo essere meglio come squadra rispetto a quest'anno. È una società che cresce in continuazione".