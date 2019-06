Lavora per rinforzarsi l'Atalanta, chiamata da un grande mercato per presentarsi il più competitiva possibile in vista della prossima Champions League. Oltre a trattenere i propri pilastri, i nerazzurri - forti della riconferma di Gasperini - si muovono anche in entrata. I due obiettivi sono Duncan e Consigli, entrambi protagonisti con il Sassuolo nell'ultima stagione. Il centrocampista classe 1993 piaceva molto a Gasperini già lo scorso anno. Per lui 28 presenze, cinque gol e altrettanti assist il bottino con De Zerbi. Per quanto riguarda il portiere, invece, si tratterebbe del terzo ritorno all'Atalanta. Consigli, infatti, ha gocato a Bergamo durante le giovanili per poi tornarci per sei anni dal 2008 al 2014. Dodici le partite chiuse a porta inviolata nell'ultima Serie A.