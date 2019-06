Milan, Maldini Ds. Sensi e Mancini profili per la nuova filosofia rossonera

Ormai verso il sì Paolo Maldini riguardo la proposta che gli ha fatto Gazidis di diventare il nuovo direttore tecnico rossonero. All'uscita da Casa Milan, Maldini ha dichiarato: "Le sensazioni sono sempre positive, sono qui in sede. Da parte mia c'è grande disponibilità, sono sempre ottimista. Non è il momento di parlarne fuori però, stiamo parlando con la società". Una volta ufficializzato il sì – come sembra - il candidato numero 1 per la panchina resta Marco Giampaolo. Idee mercato italiano e giovane: Sensi e Mancini sono due profili che interessano al Milan, sarebbero adatti al nuovo corso del club che punta su giocatori di grandi prospettive da valorizzare. L’Atalanta potrebbe sacrificare il centrale di difesa sul mercato ma su di lui c’è anche la Roma. Zapata, in scadenza di contratto ma su di lui c’è il Flamengo, ma il giocatore vuole aspettare per capire se può arrivare offerta di rinnovo visto l’ormai prossimo ruolo di Maldini.