Un vero e proprio summit di mercato per definire l'Inter che verrà. E' quello che è andato in scena nella giornata di martedì 11 giugno a Milano tra Conte, il suo staff e la dirigenza nerazzurra al gran completo - l'ad Beppe Marotta, il ds Piero Ausilio e il vicepresidente Javier Zanetti - nella sede del club in centro. Una delle tante occasioni per fare il punto della situazione sulle tante situazioni di mercato, sia in uscita che in entrata, che terranno impegnati i nerazzurri durante l'estate.

In primis, i nerazzurri dovranno sistemare le situazioni relative ai giocatori in uscita, con possibili sorprese in vista. Se l’avventura di Mauro Icardi sembra ormai in modo dichiarato al capolinea (sia la società che il nuovo allenatore, infatti, considerano l’attaccante argentino fuori dal progetto tecnico e lo hanno ribadito a Wanda Nara), restano dubbi sulla permanenza anche di Radja Nainggolan, uno di coloro i quali potrebbero lasciare Milano nelle prossime settimane. Ma c’è di più: anche Ivan Perisic potrebbe andare via. La sua cessione non è sicura, ma se dovessero arrivare offerte economicamente rilevanti - soprattutto dall’Inghilterra, dove Arsenal e Tottenham lo seguono da vicino - l’inter le valuterebbe.

Inter-Barella, la trattativa continua. Radu-Salcedo: la situazione

Inter molto attiva anche dal punto di vista degli affari in entrata. Il grande nome per l’estate nerazzurra è quello di Nicolò Barella, per il quale il club e Antonio Conte sono più che convinti. Continua la trattativa con il Cagliari per avere il centrocampista, anche se nessun incontro è avvenuto in Lega nella giornata di lunedì tra il presidente rossoblù Giulini e Beppe Marotta. La richiesta della società sarda è sempre di 50 milioni di euro, i nerazzurri vogliono abbassarla con l’inserimento di alcune contropartite tecniche, come Bastoni, Eder e Dimarco. Con il Genoa, invece, l’Inter sta parlando di Ionut Radu e di Eddie Salcedo. Il portiere sarà contro-riscattato e dovrebbe poi restare in rossoblù per una stagione in prestito. L’attaccante sarà allo stesso modo riscattato per 8 milioni dall’Inter e dovrebbe rimanere a Genova in prestito biennale.

Lazaro: l’Hertha chiede 20 milioni. Si cerca intesa per Agoumé

Continuano anche i contatti tra Inter e Hertha Berlino per Valentino Lazaro, nome caldo per il ruolo di esterno. I tedeschi chiedono 20 milioni di euro, i nerazzurri stanno provando ad arrivarci con l’inserimento di alcuni bonus. L’alternativa al classe 1996 sarebbe Lucas Vazquez del Real Madrid, che resterà però un’ipotesi molto costosa. Con il Sochaux, invece, l’Inter cercherà l’intesa per il classe 2002 Lucien Agoumé: c’è già l’accordo con il giovanissimo giocatore camerunese e i suoi agenti, non ancora quello tra i club. La prima richiesta era di 5-6 milioni di euro: nelle ultime ore l’inserimento anche di altre società, soprattutto dalla Premier League, ha fatto alzare le pretese dei francesi.