Il Cagliari segue Defrel

Dopo aver rinnovato i contratti di Cragno e Cigarini, il Cagliari è pronto a farlo anche con Ceppitelli, che firmerà a breve fino al 2021. Ma il club sardo si muove anche per concludere delle operazioni in entrata, in attesa di capire il futuro di Barella, diretto all’Inter. I rossoblù stanno pensando in queste ore a Gregoire Defrel della Sampdoria, club in cui è arrivato la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto (non ancora esercitato) dalla Roma. Un’idea per l’attacco che potrebbe anche concretizzarsi: il francese sarebbe un rinforzo di assoluto valore, sintomo che la società ha intenzione di condurre un mercato importante.