Boban accetta il ritorno al Milan e chiude per portare Krunic in rossonero. Per Sensi invece il Sassuolo chiede circa 25 milioni di euro. L'Inter si avvicina sempre di più alla richiesta del Cagliari per Barella. Ottimismo per Lazaro e mani su Agoumé. Juve vigile su Ndombele e concentrata su Pogba. Cancelo nel mirino del City. Lecce, è arrivato Vera, in B Pippo Inzaghi sta per chiudere col Benevento



