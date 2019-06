Non solo manovre a centrocampo: l’Inter guarda anche al futuro. Ed è molto vicina a chiudere la trattativa in prospettiva per un giovanissimo: si tratta di Étienne Youte Kinkoue, classe 2002 del Troyes. Osservato attentamente dagli scout nerazzurri, ha convinto pienamente e arriverà presto in Italia. Kinkoue, imponente difensore centrale, non ha ancora esordito tra i professionisti, ma può vantare 7 presenze nella nazionale Under 17 della Francia. Proprio in una di queste ha segnato il suo finora unico gol: curiosamente, lo ha fatto esattamente contro l’Italia, in un’amichevole terminata 3-0. Proprio l’Italia, in questo caso Milano, è nel suo destino, visto che l’Inter ha quasi chiuso l’affare per averlo. Vero e proprio gigante, Kinkoue ha 17 anni ed è alto 195cm. In nazionale gioca insieme a Lucien Agoume, altro giocatore (del Sochaux) con cui i nerazzurri hanno già trovato un accordo a inizio giugno e sono pronti ora a chiudere l'affare.