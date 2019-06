Un’esperienza breve, durata metà stagione, ma che resterà indelebile per Luis Muriel che ha giocato gli ultimi mesi con la maglia della Fiorentina. Il colombiano sembrava poter dare quella spinta necessaria ai viola per rincorrere un posto in Europa, invece l’annata si è conclusa con una salvezza conquistata solo all’ultima giornata. L’attaccante, che presto sarà ufficializzato come nuovo giocatore dell’Atalanta, ha voluto salutare così la città e i tifosi. “Forse non è andata come avremmo voluto. Forse è finita nel modo più strano. Ma nessuno cancellerà mai dalla mia testa e dal mio cuore questi 5 mesi di Firenze. Di Viola. Di Fiorentina. Ci ho messo tutto me stesso, tra gol ed errori. Tra smorfie e bacioni. Ecco, quelli non me li dimenticherò mai. Così come il calore della gente che vive per la Fiorentina. Che soffre per la Fiorentina. E che spero con tutto il cuore possa tornare a sorridere prestissimo per le vittorie della Fiorentina. Grazie, perché mi avete fatto sentire a casa. Perché io e la mia famiglia ci siamo sentiti a casa. Perché porterò per sempre... un bacione, tutto mio, per Firenze” si legge sul suo profilo Instagram.

Muriel all’Atalanta

Muriel arriverà nei prossimi giorni a Bergamo, dopo che l’Atalanta ha chiesto alla federazione colombiana il via libera per farlo rientrare in Italia per le visite mediche e la firma, dal momento che a causa di un infortunio è indisponibile per la Coppa America. L’attaccante firmerà un quadriennale con i nerazzurri, mentre al Siviglia andranno 18 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo.