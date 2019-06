Jordan Veretout è l’obiettivo principale di mercato per la Roma per il centrocampo. All’inizio della prossima settimana ci sarà un incontro tra i giallorossi e l’agente del calciatore, Mario Giuffredi, per discutere delle possibilità dell’operazione. Veretout è un profilo che mette d’accordo sia la dirigenza romanista, sia l’allenatore Fonseca, sia il futuro direttore sportivo Petrachi. Anche il Milan aveva mostrato interesse per il calciatore, ma al momento i rossoneri sono fermi per la richiesta considerata eccessiva della Fiorentina che si attesta sui 25 milioni di euro. Troppo anche tenendo conto dell’età del giocatore, che ha già compiuto 26 anni e che è reduce negli anni scorsi da un’esperienza non indimenticabile in Premier League, in caso di vendita futura. Con un costo inferiore, si sarebbe rivelato un’opportunità interessante per il Milan, ma a queste cifre al momento rendono proibitivo un giocatore del genere.

La stagione di Jordan Veretout

Veretout ha chiuso la stagione con 5 reti e 3 assist con la maglia della Fiorentina in 33 presenze in Serie A, a cui se ne aggiunge una in Coppa Italia. Spiccano le 12 ammonizioni ricevute in campionato, dato da migliorare. È il rigorista dei viola.