Tre acquisti per il nuovo Genoa di Aurelio Andreazzoli. La società rossoblù ha infatti ormai ottenuto il sì definitivo da parte di Cristian Zapata, difensore classe 1986 che lascerà il Milan a parametro zero dopo ben sette stagioni in rossonero, dove era arrivato nell’estate del 2012 dal Villarreal. La firma sul contratto biennale da parte del colombiano arriverà in giornata: un rinforzo sicuramente molto importante per il Genoa, con Zapata che porterà qualità ed esperienza alla difesa rossoblù. Il club del presidente Preziosi, però, non si ferma qui: oltre a Zapata, infatti, il Genoa ha chiuso per l’arrivo di Antonio Barreca, esterno sinistro classe 1995 di proprietà del Monaco, affare che sarà definitivamente completato nella giornata di lunedì. Reduce da un’esperienza poco fortunata al Newcastle, società dove si era trasferito in prestito nello scorso calciomercato invernale, l’ex Torino farà così ritorno in Italia proprio al Genoa, squadra che lo aveva cercato con insistenza lo scorso gennaio.

Fatta anche per Jaroszynski: sarà girato in prestito

Cristian Zapata e Antonio Barreca, ma non solo. Il Genoa infatti dimostra di essere tra i club più attivi in questa fase di calciomercato: dopo l’incontro avvenuto nella mattina di sabato, la società rossoblù ha definito con il Chievo anche per l’arrivo di Jaroszynski. Ultimi dettagli sistemati e affare da 4 milioni di euro. Il terzino sinistro polacco verrà però girato in prestito dal club rossoblù nel corso dell’estate.