Il Parma sul Supermario Balotelli. Ancora, con forza, in modo deciso, nonostante la distanza sull'ingaggio tra le parti. Il ds gialloblù Daniele Faggiano ha incontrato gli agenti venerdì per cercare di trovare un accordo e portare l'ex Milan al Tardini, ma c'è distanza. Il Marsiglia l'ha acquistato dal Nizza a gennaio dell'anno scorso, Balotelli ha segnato 8 reti in 15 partite trovando un'ottima intesa con Thauvin e Rudi Garcia, ex allenatore dell'OM. Faggiano vorrebbe regalare a D'Aversa un nome di esperienza e qualità per l'attacco.

Non solo Balo però, il ds del Parma ha incontrato anche gli agenti Camillo Ciano, fantasista del Frosinone classe '90 cresciuto nel Napoli (l'anno scorso ha segnato 7 reti in 33 partite, è stato uno dei migliori della rosa). Un giocatore di qualità per il reparto avanzato.

Nel 2016 l'ultima esperienza di Balo in Serie A

Tre anni senza Italia. Supermario non gioca nel nostro campionato dalla stagione 2015-16, quando segnò soltanto 3 reti stagionali (uno in Serie A) con il Milan di Mihajlovic, poi sostituito da Brocchi. Poi è andato in Ligue 1, dove ha disputato due ottime stagioni con il Nizza: 17 reti il primo anno, 26 il secondo, poi l'addio a gennaio dell'anno scorso dopo 10 presenze senza reti. Al Marsiglia si è confermato come uno dei bomber del campionato 8 reti in 15 partite da gennaio a fine stagione. Il Parma sta provando a riportarlo in A.