Infanzia difficile e polemiche

Non è mai stata davvero tranquilla la vita di Theo Hernandez, fatto che spesso si riflette nel suo carattere, quello che forse ancora non gli ha permesso di fare il salto di qualità decisivo. Suo padre, quando lui era ancora molto piccolo, lo ha abbandonato insieme al fratello Lucas e alla madre: indebitato, Jean-François Hernandez è sparito nel nulla in Thailandia senza lasciare né indirizzo né soldi. Una gioventù travagliata che ha avuto come conseguenza un impatto con il mondo del calcio abbastanza difficoltoso, tra vizi e polemiche. Per i suoi 20 anni, per esempio, ha fatto molto scalpore la foto postata sui social durante il suo compleanno: Theo era raffigurato in compagnia di due nani in tenuta del Real Madrid e cappellini da poliziotto che gli puntavano una pistola alla tempia. Nell’estate del 2017, un’altra vicenda lo ha visto protagonista in negativo: appena passato al Real Madrid, è stato denunciato per violenze da una starlette televisiva con la quale era uscito un sabato sera in discoteca. Interrogato dalla polizia, ha respinto le accuse e il caso è stato poi archiviato. A questo si aggiunge un rapporto di amore e odio con la sua patria, la Francia, dove ha vissuto ben pochi anni prima di trasferirsi in Spagna: in passato ha saltato senza dare spiegazioni due convocazioni della Nazionale francese Under 21, squadra in cui non ha ancora mai giocato, e vorrebbe ora rispondere all’eventuale chiamata della Spagna. Questo il principale motivo della sua assenza all’Europeo di categoria che si sta disputando in Italia.