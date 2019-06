Calciomercato, news e trattative del 29 giugno

Ceballos a El Larguero: "Voglio giocare 40 partite. Ma nel Real è dura"

Arrivano importanti dichiarazioni da parte di Dani Ceballos, talento spagnolo del Real Madrid che tanto piace anche al Milan. “Voglio giocare, voglio essere felice, non voglio più stare seduto in panchina”, le sue parole rilasciate a El Larguero a due giorni dalla finale dell’Europeo Under 21. "Mi sono perso il Mondiale e voglio dimostrare quello che valgo in quest'Europeo. L'anno prossimo sarà il mio anno. Sinceramente voglio giocare e farlo nel Real è dura perché ci sono i migliori e non posso essere titolare inamovibile. Magari in futuro sarò al loro livello, ma l'obiettivo è giocare 40 partite ed essere importante nella squadra in cui sono”, ha affermato lo spagnolo. Ceballos ha poi concluso: “Il club mi ha detto che si fida di me, il mio desiderio è trionfare nel Real. Se non sarà così troveremo un’altra soluzione”.