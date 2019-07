Il mercato del Napoli non si ferma. Dopo l'arrivo di Kostas Manolas, il club azzurro sposta il proprio interesse dalla difesa alla trequarti. L'obiettivo numero uno si chiama sempre James Rodriguez, per cui si continua a lavorare soprattutto sui diritti d'immagine. Il giocatore, infatti, è una vera e propria star in Colombia, di conseguenza in ballo ci sono milioni di euro: "Il Napoli sarebbe il miglior club in assoluto per lui" Ha spiegato il padre, mentre anche lo stesso centrocampista non ha esitato a manifestare la sua volontà durante l'ultima Copa America: "Si tratta di un club pieno di storia, ci ha giocato anche Diego Armando Maradona ma la tradizione del Napoli va oltre. Credo che mi troverei bene in quel contesto" le sue parole.

Le ultime su Lozano

Per sbloccare la trattativa Manolas è stato necessario un incontro fra il ds del Napoli Giuntoli e Mino Raiola. Quest'ultimo, oltre ad essere il procuratore del greco, lo è anche di Lozano, attaccante esterno del Psv che da tempo piace agli azzurri. Occhi ancora puntati sul messicano quindi, sul quale però c'è anche un interessamento forte del Valencia che lascerebbe allo stesso Raiola un 30% sulla sua futura rivendita. Al momento, la proposta del Napoli si basa su una cifra intorno ai 50 milioni. Con il giocatore c'è un'intesa di massima ma, allo stesso tempo, è necessario sciogliere il nodo (importante) dei diritti d'immagine.