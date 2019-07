La Juventus cerca un attaccante centrale, sensazione che non è alimentata solo dal corteggiamento per Mauro Icardi. Nel mirino del radar bianconero ora è entrato Romelu Lukaku. La Juve ha tentato nelle scorse ore un approccio con l'attaccante belga classe 1993 in forza al Manchester United, cercato con insistenza dall'Inter di Antonio Conte nelle scorse settimane. Al momento ci sono stati solo dei contatti con l'entourage del giocatore, mossa che può essere interpretata in due direzioni: potrebbe essere una manovra di disturbo nei confronti dell'Inter per creare ostacoli nella trattativa, anche se i nerazzurri hanno l'ok del giocatore, nonchè un modo per togliere a Conte l'obiettivo numero 1 per l'attacco e togliere una possibile via d’uscita per la vicenda Icardi, visto che finora quella bianconera era una possibile destinazione per il centravanti argentino. I prossimi giorni saranno importanti per capire le dinamiche future di quello che rischia di diventare un intrigo di calciomercato. Prima di operare un'entrata in attacco, però, la Juventus dovrà trovare una soluzione per Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain.

Non solo Lukaku: il giro di attaccanti coinvolge Roma e Napoli

Mandzukic e Higuain non sono però i soli attaccanti che guardano con interesse al calciomercato estivo 2019. Tra Roma, Napoli, Inter e Juventus sta infatti prendendo forma un interessante giro di attaccanti. Su Icardi, in caso di corsa tra Inter e Juventus con Lukaku, potrebbe muoversi con maggiore libertà il Napoli, anche se sin qui l'attaccante di Rosario non aveva mai preso seriamente in considerazione la pista che porta al San Paolo. Per questo il club azzurro si guarda intorno e con l'agente Jorge Mendes ha parlato di Rodrigo del Valencia. Costi alti, ma le pretese degli spagnoli potrebbero abbassarsi se al Mestalla dovesse arrivare Hirving Lozano dal PSV. E la Roma? Tiene alto il prezzo del cartellino per Edin Dzeko (resta in stand by la trattativa con l’Inter) e in attesa che Higuain dia una risposta definitiva ai giallorossi, raccoglie informazioni su Mariano Diaz del Real Madrid. Ostacolo? L'ingaggio dell'attaccante classe 1993, pari a 6,5 milioni di euro a stagione.