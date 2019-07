"Alzare l'asticella", questo l'obiettivo del Napoli per stessa ammissione di Carlo Ancelotti. Per farlo, la società del presidente De Laurentiis ha deciso di puntare su James Rodriguez. Il colombiano del Real Madrid, già avuto dall'allenatore azzurro ai tempi dell'esperienza in panchina al Bernabeu, è l'obiettivo numero uno del calciomercato del Napoli. E dopo i contatti già avviati da tempo e le diverse aperture dei diretti interessati - dal padre allo stesso James - adesso il club azzurro ha deciso di accelerare per provare a chiudere.

Per questo, il ds del Napoli Cristiano Giuntoli si è recato nella giornata di lunedì 8 luglio a Madrid per provare a dare una svolta decisiva all'operazione. Un vero e proprio blitz quello di Giuntoli, il cui obiettivo è quello di evitare un possibile inserimento dell'Atletico Madrid sul giocatore. A Madrid c'è anche l'agente del colombiano, Jorge Mendes, con il quale il ds del Napoli si è incontrato. La speranza è quella di rientrare in Italia con un accordo definito per l'arrivo di James, l'obiettivo numero uno del mercato azzurro.