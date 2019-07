Calciomercato, news e trattative di oggi LIVE

Giuntoli vola a Madrid per stringere col Real su James Rodriguez, per evitare il possibile inserimento dell'Atletico. Nuovo contatto col Fenerbahce per Elmas. Barella si avvicina all'Inter, Nainggolan apre alla Cina. Contatti continui tra Juve e Ajax per de Ligt. La Samp tratta Emiliano Rigoni con lo Zenit, D'Alessandro va alla Spal. Lecce, ecco Lapadula. Neymar non si presenta al raduno del Psg

