Tutto fatto per Ismaël Bennacer dall'Empoli al Milan: il centrocampista algerino sarà un nuovo giocatore rossonero, dopo che l'Arsenal si è tirato fuori dalla corsa e ha comunicato all'Empoli che non pareggerà l'offerta del Milan. I gunners, infatti, nel momento in cui avevano ceduto Bennacer si erano lasciati la possibilità di poter pareggiare qualsiasi offerta fosse arrivata all'Empoli per il giocatore; così non è stato, ora si aspetta soltanto che Bennacer torni dalla Coppa d'Africa, dove con l'Algeria è arrivato in finale e sfiderà il Senegal. Operazione chiusa sui 16 milioni di euro.

Veretout, Roma in vantaggio sul Milan

Se il Milan è ormai al traguardo per Bennacer, resta indietro invece per Jordan Veretout. Il centrocampista della Fiorentina, per il quale c'è stato un testa a testa con la Roma, è più vicino ai giallorossi. Che avevano offerto di più ai viola (17 milioni + 2 di bonus) e che domani incontreranno l'agente del francese per cercare di trovare un accordo e mettere in discesa l'operazione. Il Milan non sembra intenzionato a rilanciare e al momento resta con un'offerta economica inferiore a quella giallorossa, con la volontà di voler inserire Biglia nella trattativa.