Il Parma ha trovato l'accordo con il Napoli per il ritorno al Tardini di Roberto Inglese, che continuerà così ad essere il bomber di D'Aversa. Con gli azzurri l'intesa è stata trovata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Due milioni subito, poi altri 18 più due di bonus. Per Inglese, punta classe 1991, nell'ultimo campionato di Serie A 25 presenze e nove gol. Il Parma potrà dunque contare nuovamente sul proprio attaccante per centrare ancora una volta l'obiettivo salvezza: "Inglese è un giocatore importante per noi, un ottimo ragazzo - aveva detto il Ds del Parma Faggiano - chi lo segue, vede quanto corre e quanto aiuto dà alla squadra col classico lavoro sporco. A fine stagione non so dove potrà andare, a quelle cifre non possiamo permetterci di riscattarlo, ma mai dire mai. Magari potremo contare sull’aiuto del giocatore qualora volesse rimanere. Vedremo”. E alla fine la volontà di Inglese è risultata fondamentale per il sì definitivo da parte del Napoli. Adesso per lui un'altra salvezza da conquistare con gol e battaglie.

Karamoh ed Hernani, il mercato del Parma

Non solo Inglese però. Il Parma, infatti, è scatenato nelle ultime ore di mercato. Sistemati infatti gli ultimi dettagli per Karamoh, con l'attaccante francese che passerà in gialloblù a titolo definitivo. I nerazzurri manterranno il 50% sull'eventuale futura rivendita del giocatore. Fatta anche per Hernani centrocampista brasiliano classe 1994 dello Zenit. Prestito oneroso a 1 milione di euro e obbligo di riscatto legato alla raggiungimento della salvezza fissato a 4.350 milioni di euro, queste le cifre dell'affare.