Joao Miranda saluta l'Inter per trasferirsi al Jiangsu Suning. Ad annunciarlo è lo stesso club nerazzurro con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web. "F.C. Internazionale Milano comunica di aver raggiunto l'accordo di risoluzione consensuale del contratto con Joao Miranda, che si accorderà con lo Jiangsu Suning. Il difensore brasiliano, all'Inter dal 2015, in quattro stagioni con la maglia nerazzurra ha collezionato 121 presenze e un 1 gol. A Joao Miranda un "in bocca al lupo" per il futuro da parte di tutto il club", si legge nel comunicato. L'Inter e Miranda interrompono la loro storia con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto prevista a giugno del 2020: i nerazzurri rispermieranno così circa 3 milioni di euro dell'ingaggio del giocatore.

Futuro al Jiangsu Suning

Addio all'Inter e all'Italia, Joao Miranda giocherà infatti in Cina al Jiangsu Suning, squadra di proprietà della famiglia Zhang. Una nuova esperienza dunque per il difensore brasiliano classe 1984, che dopo Sochaux, Sao Paulo, Atletico Madrid e Inter giocherà adesso nella Super League cinese.

Miranda saluta l'Inter: "E' stato un onore. Farò sempre il tifo per voi"

Dopo l'ufficialità della risoluzione con l'Inter, Miranda ha voluto salutare i nerazzurri con un messaggio su Instagram: "Oggi termino il mio viaggio in questo grande e glorioso club che è l’Inter. Una società che mi ha accolto con grandissimo affetto. Sono molto grato per tutto ciò che ho vissuto qui in questi meravigliosi 4 anni. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e hanno accompagnato il mio viaggio. È stato un onore vestire la maglia dell'Internazionale e potete essere certi che ovunque andrò tiferò sempre per voi! Forza Inter #Amala".