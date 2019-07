La voglia di andare via dall'Inghilterra e intraprendere una nuova esperienza, se possibile in Serie A. Romelu Lukaku, nonostante le parole di Solskjaer, non nasconde più il suo desiderio di lasciare il Manchester United e da tante settimane ormai è l'obiettivo numero uno dell'Inter. I nerazzurri l'hanno individuato come il profilo giusto per sostituire Mauro Icardi - in particolare Antonio Conte sta spingendo tanto per averlo, tra i due c'è stato anche un contatto in occasione della recente amichevole tra i nerazzurri e i Red Devils -, ma negli ultimi giorni si è registrato anche l'interesse della Juve, alla ricerca di una nuova punta da regalare a Maurizio Sarri. L'offerta di Marotta è stata di 60 milioni, insufficiente per il club d'Oltremanica che mira ad ottenerne circa 75, bonus compresi. I campioni d'Italia, invece, hanno rilanciato mettendo sul piatto Paulo Dybala. La Joya piace allo United, ma non è ancora convinto di lasciare la Juve: un piccolo stallo che potrebbe favorire l'Inter, pronta a rilanciare e aumentare l'offerta per superare i bianconeri. Alcune novità potrebbero arrivare già nelle prossime ore. È stato lo stesso attaccante, infatti, a far salire l'attesa e preannunciare a breve ulteriori news. Il belga classe '93 ha postato sui propri canali social una foto in compagnia del suo agente, Federico Pastorello, ma è la didascalia che accompagna l'immagine ad alimentare i rumors e i sogni dei tifosi. "Soon to be continued" ha scritto Lukaku, ovvero la frase che si legge spesso al termine di un film, per annunciarne un altro episodio. E chissà che il prossimo non sia l'ultimo della saga, quello che svelerà il vincitore del duello di mercato: Inter o Juve, Lukaku si appresta a conoscere il suo futuro.