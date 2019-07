Sergej Milinkovic-Savic è uno dei nomi che può infiammare il calciomercato estivo. Claudio Lotito è ritornato sull’argomento, in occasione della presentazione del calendario per la stagione 2019/20 che si è tenuta negli studi di Sky Sport. "Non l’ho mai messo sul mercato. Queste cose non si fanno davanti al televisore, vedremo se ci saranno le condizioni e che tipo di offerta ci arriverà. Le valuteremo cercando di tutelare i nostri interessi e quelli del calciatore. Il rapporto che abbiamo con lui è ottimo, quindi nelle valutazioni che faremo ci sarà spirito di collaborazione per il bene di tutte le parti" ha spiegato Lotito.